В НАБУ обвинили Кабмин в попытке уничтожения ведомства
Законопроект №5070 лишает независимости ведомство, считают в НАБУ
Законопроект №5070 лишает независимости ведомство, считают в НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что правительственный законопроект №5070 о "приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины" открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В бюро сообщили, что в документе есть три критические нормы, которые избавят антикоррупционное ведомство реальной возможности противостоять и разоблачать топ-коррупцию в Украине:
- "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабмин, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого составляют лица, подследственные НАБУ.
- Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению аудита деятельности НАБУ также полностью отдается Кабмину.
- Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые были отобраны по результатам открытого конкурса. Учитывая реалии последнего времени, есть вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава.
Вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупцией, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что законопроект об увольнении Сытника внесли в Раду.
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