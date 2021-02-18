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18 февраля 2021, 12:19 12

В НАБУ обвинили Кабмин в попытке уничтожения ведомства

18 февраля 2021, 12:19 12
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Законопроект №5070 лишает независимости ведомство, считают в НАБУ
Законопроект №5070 лишает независимости ведомство, считают в НАБУ
Фото: Facebook
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В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что правительственный законопроект №5070 о "приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины" открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В бюро сообщили, что в документе есть три критические нормы, которые избавят антикоррупционное ведомство реальной возможности противостоять и разоблачать топ-коррупцию в Украине:

  • "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабмин, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого составляют лица, подследственные НАБУ.
  • Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению аудита деятельности НАБУ также полностью отдается Кабмину.
  • Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые были отобраны по результатам открытого конкурса. Учитывая реалии последнего времени, есть вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава.

Вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупцией, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законопроект об увольнении Сытника внесли в Раду.

Кабмин кадры НАБУ коррупция законопроект

 
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