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18 лютого 2021, 19:08 66

Кабінет Міністрів призначив нового очільника Держлісагентства

18 лютого 2021, 19:08 66
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів призначив Юрія Болоховця головою Державного агентства лісових ресурсів України.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Призначити Болоховця Юрія Віталійовича головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби”, - йдеться у документі.

Також в Кабміні уточнили, що Болоховця призначили на посаду, встановивши випробування строком на три місяці.

Довідка: Юрій Болоховець до 2007 року працював у Державній лісовій інспекції Київської області. З 2012 до 2020 роки працював директором Ніжинського лісового господарства. У 2020 році був призначений начальником Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Із липня 2020 року був заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Нагадаємо, 18 січня Уряд України звільнив голову Держлісагентства. Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабміну.

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