Стало известно, когда в Украину поступит вакцина Pfizer

Были поданы все документы, которые позволят начать поставки в Украину

Были поданы все документы, которые позволят начать поставки в Украину

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Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя программ по охране здоровья ЮНИСЕФ Украины Андрея Славуцкого, передает RegioNews.

Сейчас продолжаются переговоры по документации, есть один документ, на который Украина еще ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта", - рассказал он.

По словам Славуцкого, вакцину в Украине от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. В аэропорту "Борисполь" ее в любое время суток сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят.

Далее эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего будут поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)", - сообщил Славуцкий.

Напомним, ранее Степанов заверил, что Украина получит первую партию вакцины от COVID-19 уже на этой неделе. В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX.

Ранее Степанов объяснил, почему вакцинация до сих пор не началась. По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин.

Предварительно объявлялось, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется с понедельника. Поставка вакцин ожидалась на 15 февраля.