Сайт СБУ атаковали хакеры

На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака

На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака

Рixabay

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, пишет RegioNews.

Атака на сайт продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Российская Федерация.

"Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве", - рассказал Дехтяренко.

Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Facebook и Telegram.

Ранее на Украину была осуществлена крупная кибератака из-за ажиотажа вокруг COVID-вакцинации.