08:59  18 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев
09:46  18 февраля
Под парламентом митингуют "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей
18:01  18 февраля
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину" из гранатометов и снайперского оружия
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2021, 18:26 355

Сайт СБУ атаковали хакеры

18 февраля 2021, 18:26 355
Читайте також українською мовою
На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака
На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В четверг, 18 февраля, в Украине перестал работать сайт Службы безопасности Украины. На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, пишет RegioNews.

Атака на сайт продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Российская Федерация.

"Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве", - рассказал Дехтяренко.

Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Facebook и Telegram.

Ранее на Украину была осуществлена крупная кибератака из-за ажиотажа вокруг COVID-вакцинации.

Украина СБУ хакеры соцсети киберзащита

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
"Ахметовский" мэр Доброполья, волонтерка из Киева или продюсер от Медведчука: кто выиграет довыборы в Раду по 50-му округу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram