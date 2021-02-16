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16 февраля 2021, 12:00 6

Степанов объяснил, почему вакцинация до сих пор не началась

16 февраля 2021, 12:00 6
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По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин
По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин
Фото из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна прийти в Украину до 15 февраля. Однако возникли бюрократические трудности, которые помешали это сделать.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга пишет RegioNews.

"117 тысяч доз Pfizer от COVAX должны поступить до середины февраля. Что касается COVAX возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины. Я хочу подчеркнуть, в очереди стоят все страны мира", - сказал глава Минздрава.

Ранее глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса.

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