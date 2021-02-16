Степанов объяснил, почему вакцинация до сих пор не началась
По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин
По его словам, возникли бюрократические трудности с поставкой вакцин
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна прийти в Украину до 15 февраля. Однако возникли бюрократические трудности, которые помешали это сделать.
Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга пишет RegioNews.
"117 тысяч доз Pfizer от COVAX должны поступить до середины февраля. Что касается COVAX возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины. Я хочу подчеркнуть, в очереди стоят все страны мира", - сказал глава Минздрава.
Ранее глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса.
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