Власти назвали вероятные причины вспышки COVID-19 на Франковщине

За последние сутки на Прикарпатье зафиксировали почти 800 новых случаев коронавируса

За последние сутки на Прикарпатье зафиксировали почти 800 новых случаев коронавируса

Фото: Укринформ

Причиной резкого роста количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области могли стать скопления людей во время массовых празднований, рождественские праздники и наплыв туристов на горнолыжных курортах.

Об этом во время брифинга сообщил начальник областного управления Госпродпотребслужбы Роман Гурский, передает RegioNews.

Он назвал первым фактором распространения вируса праздничные банкеты.

Когда пришли на празднование даже десять человек, сели за разные столы, между которыми есть дистанция, - это 10% риска того, что мы можем заболеть. Но когда мы видим банкет на 40 человек - дни рождения, корпоративы, свадьбы - съезжаются из разных регионов, имеем вспышки вируса", - сказал Гурский.

Еще одной причиной всплеска заболеваемости чиновник считает традиционную коляду, которую в регионе празднуют целыми общинами.

Когда мы увидели расколяду - мы были в шоке. Когда в одно селение приходят из разных мест люди, снимают маски, колядуют", - заявил чиновник.

Третий фактор роста числа инфицированных - миграция людей, связанная с работой горнолыжных курортов и отелей.

Мы переживали в январе локдаун - праздники, религиозные праздники - и все закрыто. А горнолыжные курорты открыты, города открыты, гостиницы открыты. И люди едут, развозят", - подытожил Роман Гурский.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.