В Буковеле на неделю закроют все рестораны и кафе

Соблюдение карантинных ограничений на горнолыжном курорте будут контролировать группы специалистов

Соблюдение карантинных ограничений на горнолыжном курорте будут контролировать группы специалистов

Фото: Википедия

На территории горнолыжного курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области, которая продолжает оставаться лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом, на неделю закроют все кафе и рестораны.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова первого заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы области Николая Сендецкого, пишет RegioNews.

Так, ограничения для заведений общественного питания будут длиться с 22 по 28 февраля. Рестораны и кафе не смогут принимать посетителей. При этом, если в гостинице в стоимость проживания включен завтрак, то это не будет считать нарушением, но обеды и ужины будут доставлять в номер или продавать на вынос.

Кроме того, по словам Сендецкого, соблюдение карантинных ограничений на горнолыжном курорте будут контролировать группы специалистов. Они будут проверять работу заведений общественного питания на территории Буковели.

"Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции - компетенция полиции", - уточнил Сендецкий.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.