Степанова могут отправить в отставку из-за срыва вакцинации - Верещук

Министру определили граничный срок начала вакцинации - конец февраля

Министру определили граничный срок начала вакцинации - конец февраля

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что в случае срыва вакцинации, министра здравоохранения Украины Максима Степанова могут отправить в отставку.

Как передает RegioNews, об этом Верещук сообщила в комментарии "Стране".

"Мы на фракции решили, что мы даём время господину министру до конца февраля. Мы понимаем, что могут быть логистические сложности, задержки рейсов и так далее. Но он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов - это независимые от него обстоятельства. Мы, как фракция считаем, что господин Степанов будет нести персональную ответственность после окончания термина, который мы ему определили - конец февраля”, - сообщила Ирина Верещук.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

Ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.