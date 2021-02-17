14:16  17 февраля
На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19
17:15  17 февраля
В центре Киева усилили охрану и могут ограничить движение транспорта
18:01  17 февраля
На Донбассе от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2021, 16:59 11

Президент расширил перечень должностей, кандидатов на которые нужно согласовывать с ним

17 февраля 2021, 16:59 11
Читайте також українською мовою
Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко
Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных структур и правоохранительных органов, кандидатуры которых необходимо согласовывать с главой государства.

Об этом свидетельствует его указ №58/2021, обнародованный в среду, 18 февраля, пишет RegioNews.

Теперь с президентом необходимо согласовывать кандидатов на должности председателя Госслужбы по спецсвязи и защиты информации Украины и его первого заместителя, а также других заместителей.

Согласно указу, с президентом нужно согласовывать кандидатуру на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также кандидатуру его первого заместителя и заместителей.

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко.

Напомним, сегодня Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину.

Украина Офис президента президент глава указ

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram