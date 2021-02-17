Президент расширил перечень должностей, кандидатов на которые нужно согласовывать с ним

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко

Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных структур и правоохранительных органов, кандидатуры которых необходимо согласовывать с главой государства.

Об этом свидетельствует его указ №58/2021, обнародованный в среду, 18 февраля, пишет RegioNews.

Теперь с президентом необходимо согласовывать кандидатов на должности председателя Госслужбы по спецсвязи и защиты информации Украины и его первого заместителя, а также других заместителей.

Согласно указу, с президентом нужно согласовывать кандидатуру на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также кандидатуру его первого заместителя и заместителей.

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко.

Напомним, сегодня Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину.