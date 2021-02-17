Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины

Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности

Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров на заседании продлил карантин в Украине до 30 апреля и установил "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории государства с 24 февраля.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Мы предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года и установить адаптивный карантин с использованием уровней епиднебезпекы. Предлагаем деление на четыре уровня - зеленый, желтый, оранжевый и красный", - заявил во время заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что "желтый" уровень - это те ограничения, которые действуют сейчас, однако с некоторыми послаблениями. По его словам, эта зона будет базовой для всей страны, "пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня".

В частности, в "желтой" зоне кафе, бары, рестораны и столовые смогут работать до полуночи (24:00), ранее таким заведениям разрешалось работать до 23:00.

Также позволят проведение массовых мероприятий, если для 1 человека будет выделено 4 квадратных метра площади, или при заполненности зала на 50%. Также будут действовать следующие правила:

посещение учебных заведений группами более 20 человек;

проведение матчей, командных игровых видов спорта, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест;

матчи со зрителями разрешат проводить с 18 февраля.

"Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать через 48 часов после того, как он будет введен в определенном регионе при наличии следующих признаков:

загруженность больничных коек более чем 65%;

количество тестирований на 100 тыс. населения менее 300;

количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.

В Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина. Также сегодня, 17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину с зонами.