14:16  17 февраля
На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19
17:15  17 февраля
В центре Киева усилили охрану и могут ограничить движение транспорта
18:01  17 февраля
На Донбассе от начала суток не зафиксировано ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2021, 15:08 294

Кабмин ввел с 24 февраля "желтую" зону карантина на всей территории Украины

17 февраля 2021, 15:08 294
Читайте також українською мовою
Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности
Правительство разработало критерии отнесения регионов к уровням эпидемиологической опасности
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров на заседании продлил карантин в Украине до 30 апреля и установил "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории государства с 24 февраля.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Мы предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля 2021 года и установить адаптивный карантин с использованием уровней епиднебезпекы. Предлагаем деление на четыре уровня - зеленый, желтый, оранжевый и красный", - заявил во время заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что "желтый" уровень - это те ограничения, которые действуют сейчас, однако с некоторыми послаблениями. По его словам, эта зона будет базовой для всей страны, "пока мы не достигнем "зеленого" или "красного" уровня".

В частности, в "желтой" зоне кафе, бары, рестораны и столовые смогут работать до полуночи (24:00), ранее таким заведениям разрешалось работать до 23:00.

Также позволят проведение массовых мероприятий, если для 1 человека будет выделено 4 квадратных метра площади, или при заполненности зала на 50%. Также будут действовать следующие правила:

  • посещение учебных заведений группами более 20 человек;
  • проведение матчей, командных игровых видов спорта, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест;
  • матчи со зрителями разрешат проводить с 18 февраля.

"Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать через 48 часов после того, как он будет введен в определенном регионе при наличии следующих признаков:

  • загруженность больничных коек более чем 65%;
  • количество тестирований на 100 тыс. населения менее 300;
  • количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.

В Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина. Также сегодня, 17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину с зонами.

карантин зона Украина правительство Кабмин регионы

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19
17 февраля 2021, 14:16
В Украине можно будет изменить место регистрации онлайн
17 февраля 2021, 13:57
В Украине хотят продлить конечные сроки установки счетчиков газа для населения
17 февраля 2021, 13:50
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ужгородская пастораль: как Андриив оттачивает "идеальную власть" из неидеальных депутатов
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram