В Украине можно будет изменить место регистрации онлайн
В Кабмине говорят, что это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифровой государства
В Кабмине говорят, что это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифровой государства
Правительство Украины планирует в апреле оцифровать и запустить услугу смены места регистрации. Это позволит изменять регистрации онлайн.
Об этом на заседании Кабинета министров заявил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет RegioNews.
По его словам, это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифрового государства.
"В апреле мы планируем оцифровать и запустить самую популярную услугу в нашей стране - смена места регистрации. Сделать ее в формате онлайн", - заявил Федоров.
Ранее стало известно, что украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.
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