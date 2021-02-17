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17 февраля 2021, 13:57 9

В Украине можно будет изменить место регистрации онлайн

17 февраля 2021, 13:57 9
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Правительство Украины планирует в апреле оцифровать и запустить услугу смены места регистрации. Это позволит изменять регистрации онлайн.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет RegioNews.

По его словам, это позволит сократить очереди и быстрее завершить строительство цифрового государства.

"В апреле мы планируем оцифровать и запустить самую популярную услугу в нашей стране - смена места регистрации. Сделать ее в формате онлайн", - заявил Федоров.

Ранее стало известно, что украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными.

Кабмин Украина Министерство Прописка онлайн

 
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