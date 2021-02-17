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17 февраля 2021, 13:40 26

Украина возвращается к адаптивному карантину с зонами

17 февраля 2021, 13:40 26
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Решение вступит в силу на следующей неделе
Решение вступит в силу на следующей неделе
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже со следующей недели вернется к модели адаптивного карантина с зонами.

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает RegioNews.

Решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы будут иметь возможность с ним ознакомиться, подготовиться", - сказал Шмыгаль.

В областях будут установлены различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.

В Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина.

коронавирус Кабмин украинцы карантин Денис Шмыгаль зона

 
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