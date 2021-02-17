Украина возвращается к адаптивному карантину с зонами
Решение вступит в силу на следующей неделе
Решение вступит в силу на следующей неделе
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже со следующей недели вернется к модели адаптивного карантина с зонами.
Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает RegioNews.
Решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы будут иметь возможность с ним ознакомиться, подготовиться", - сказал Шмыгаль.
В областях будут установлены различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения", - отметил он.
Ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.
В Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина.
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