В Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина
Решение об адаптивном карантине будет принято в ближайшее время
Решение об адаптивном карантине будет принято в ближайшее время
На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением.
Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельным решениям могут устанавливаться "красные зоны", - отметил он.
Ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.
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