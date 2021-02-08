В Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина

Решение об адаптивном карантине будет принято в ближайшее время

Решение об адаптивном карантине будет принято в ближайшее время

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На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением.

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента. "Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельным решениям могут устанавливаться "красные зоны", - отметил он. Ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.

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