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17 февраля 2021, 13:50 74

В Украине хотят продлить конечные сроки установки счетчиков газа для населения

17 февраля 2021, 13:50 74
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Продолжить их планируют до 1 января 2023 года
Продолжить их планируют до 1 января 2023 года
Фото из открытых источников
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В Украине конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа могут продлить. Продолжить их планируют до 1 января 2023 года.

Как пишет RegioNews, народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №4248-1. За документ проголосовали 279 парламентариев.

Отметим, что закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.

Напомним, ранее сообщалось, что более 400 тысяч семей пострадают из-за повышения цен на электроотопление.

газ Украина парламент Верховная Рада нардеп

 
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