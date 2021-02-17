В Украине хотят продлить конечные сроки установки счетчиков газа для населения
Продолжить их планируют до 1 января 2023 года
Продолжить их планируют до 1 января 2023 года
В Украине конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа могут продлить. Продолжить их планируют до 1 января 2023 года.
Как пишет RegioNews, народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №4248-1. За документ проголосовали 279 парламентариев.
Отметим, что закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Напомним, ранее сообщалось, что более 400 тысяч семей пострадают из-за повышения цен на электроотопление.
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