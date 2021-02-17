Кабмін запровадив з 24 лютого "жовту" зону карантину на всій території України

Уряд розробив критерії віднесення регіонів до рівнів епідеміологічної небезпеки

Уряд розробив критерії віднесення регіонів до рівнів епідеміологічної небезпеки

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів під час засідання продовжив карантин в Україні до 30 квітня і встановив "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на всій території держави з 24 лютого.

Про це стало відомо із трансляції засідання уряду, передає RegioNews.

Ми пропонуємо продовжити на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року і встановити адаптивний карантин з впровадженням рівнів епіднебезпеки. Пропонуємо розподіл на чотири рівні - зелений, жовтий, помаранчевий і червоний", - заявив під час засідання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він додав, що "жовтий" рівень - це ті обмеження, які діють зараз, проте з деякими послабленнями. За його словами, ця зона буде базовою для всієї країни, "поки ми не досягнемо "зеленого" або "червоного" рівня”.

Зокрема, у "жовтій” зоні кафе, бари, ресторани та їдальні зможуть працювати до опівночі (24:00), раніше таким закладам дозволялося працювати до 23:00.

Також дозволять проведення масових заходів, якщо для 1 особи буде виділено 4 квадратних метри площі, або при заповненості залу на 50%. Також будуть діяти наступні правила:

відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб;

проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;

матчі з глядачами дозволять проводити з 18 лютого.

"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки почне діяти через 48 годин після того, як він буде введений в певному регіоні за наявності наступних ознак:

завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;

кількість тестувань на 100 тисяч населення менше 300;

кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше 60.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня.

У Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантину. Також сьогодні, 17 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину з зонами.