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16 февраля 2021, 21:16 5

В Госохране говорят, что видео с "кнопкодавством Шкарлета" пропало не у них

16 февраля 2021, 21:16 5
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Распорядителем этой информации называют Аппарат Верховной рады
Распорядителем этой информации называют Аппарат Верховной рады
Фото из открытых источников
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В Управлении государственной охраны заявляют, что не подтверждали факт исчезновения видео из сессионного зала Верховной Рады

Как передает RegioNews, об этом сообщает Управление государственной охраны Украины на своей Facebook-странице.

Некоторыми СМИ распространяется информация о так называемом исчезновении видео из сессионного зала Верховной Рады Украины и якобы подтверждении указанного факта представителями Управления государственной охраны Украины. Сообщаем, что соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные сведения, - говорится в сообщении.

В Госохране отметили, что согласно законодательства, а именно пункта 4 статьи 15 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" одним из способов осуществления государственной охраны является оснащение объектов техническими средствами охраны за счет средств юридических лиц, в пользовании которых эти объекты находятся.

Оснащение административных зданий, где работает Верховная Рада Украины, техническими средствами охраны осуществлено за счет средств, предусмотренных в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины" на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины. В связи с этим, владельцем и распорядителем такой информации является Аппарат Верховной Рады Украины, - говорится в заявлении.

Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито...

Posted by Управління державної охорони України on Tuesday, February 16, 2021

Напомним, вчера сообщалось, что нардеп Железняк заявил о пропаже видео с "кнопкодавством Шкарлета". 17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал соответствующее представление.

Сегодня стало известно, что "Голос" инициирует представление в КСУ относительно незаконного назначения Шкарлета. Народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было", уверяют в политсиле.

Верховная Рада кнопкодав видео охрана Сергей Шкарлет

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