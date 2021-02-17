Зеленскому передали на подпись закон о референдуме

В Раде не исключают проведения референдума уже в этом году

В Раде не исключают проведения референдума уже в этом году

Офис президента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Теперь его должен подписать глава государства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВРУ. Документом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума за предметом: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины; 2) решение вопроса общегосударственного значения; 3) изменение территории Украины; 4) утратил силу законом Украины или отдельными его положениями. При этом на референдум не могут выноситься вопросы: которые противоречат Конституции, общепризнанным нормам международного права;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

которые включены Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда. Законом определены круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопрос всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии. Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.

.