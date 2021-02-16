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16 февраля 2021, 14:26 193

Рада приняла закон об увеличении штрафов для водителей и пешеходов

16 февраля 2021, 14:26 193
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект №2695, которым усиливается ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За проект закона проголосовали 325 народных избранников. Теперь минимальный размер штрафов для водителей повышается до 510 гривен. Также Верховная Рада не поддержала безосновательные остановки водителей.

За вождение авто в нетрезвом состоянии придется заплатить 17 тыс. грн за первый случай и до 51 тыс. грн при повторном нарушении с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай будут конфисковывать авто.

В случае побега с места ДТП и за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч водителей будут штрафовать 3,4 тыс. гривен.

Штраф за вождение без прав вырос до 425 грн. Если у водителя их вообще нет, придется заплатить 3,4 тыс. грн. Если водитель не пропустит "скорую", полицию или аварийные службы, его оштрафуют на 680 грн.

За создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение ПДД, которое привело к дорожно-транспортному происшествию - 850 грн.

Также Рада ввела новые штрафы для пешеходов. За переход дороги в неустановленном месте будут наказывать штрафом в 255 грн (ранее было 51 грн).

За нарушение правил велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД хотят ужесточить наказание для пьяных водителей.

Верховная Рада штраф ПДД закон водители нарушение

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