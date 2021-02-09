Сегодня в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе огласили обвинительный акт

Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам

Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам

Фото УНН

Сегодня по делу Нели Штепы состоялось первое заседание суда по рассмотрению дела по существу, на котором прокурор объявил обвинительный акт.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению дела по существу, на котором прокурор объявил обвинительный акт.

На вопрос судьи, признает ли она себя виновной, Штепа ответила: "Нет”.

Также сегодня суд определил порядок исследования доказательств.

Прокурор предложил сначала допросить Штепу, а затем заявленных обеими сторонами свидетелей и после этого перейти к исследованию письменных доказательств.

Орджоникидзевский районный суд Харькова 16 февраля допросит бывшего мэра Славянска и действующего депутата местного горсовета от "Партии мира и развития” Нелю Штепу, которую обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Дата у нас определена — это 16 февраля, продолжать мы будем в следующий раз с допроса Штепы, — сказала судья.

Как сообщалось ранее, 5 февраля адвокаты экс-мэра Славянска Нели Штепы не смогли обжаловать ее домашний арест. 20 января суд отправил Штепу, которая впервые за два месяца приехала на заседание, под ночной домашний арест.

Напомним, Неля Штепа в 2010-2014 годах возглавляла городской совет Славянска Донецкой области. После вторжения российских войск на Донбасс она призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в город.

Также Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенка, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.