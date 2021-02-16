Украина в ТКГ не пришла к соглашению с РФ в определениях понятий "ОРДЛО" и сторон конфликта

По факту российские НВФ захватили на 1,4 тыс. км больше территории, чем зафиксировано в Минских договоренностях

По факту российские НВФ захватили на 1,4 тыс. км больше территории, чем зафиксировано в Минских договоренностях

Фото из открытых источников

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы сегодня подняли вопрос о том, на какую территорию распространяются Минские договоренности, ведь по факту российские НВФ захватили на 1,4 тыс. км больше, чем указано в этих документах.

Об этом написал член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По словам члена украинской делегации, Украина не получила четкого ответа на вопрос, на какую территорию распространяются Минские договоренности.

Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НЗФ, на 1400 км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, и на какую, тогда, территорию распространяются Минские договоренности - остается не понятным, - написал Гармаш.

Кроме того, он сообщил о том, что на сегодняшнем заседании рабочей группы по политическим вопросам "как никогда часто" поднимался вопрос о стороны военного конфликта.

Представители России утверждали что это Украина и "Донбасс" (что они понимают под этим понятием - неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ). Также с той стороны звучал вариант - "народ Донбасса" (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя... плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев). Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина , - пишет Гармаш.

По его словам, к согласию в определении сторон конфликта участники переговоров еще не дошли.

Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам Минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, February 16, 2021

Как сообщалось ранее, вопрос о многочисленных нарушениях режима "тишины" вооруженными формированиями РФ отдельно рассмотрят на ТКГ. Украинская делегация в ТКГ обнародовала повестку дня совместного заседания.

Также Кравчук сделал громкое заявление о разрешении конфликта на Донбассе. Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе.

Кроме этого, в ТГК ожидают обострения на Донбассе ближе к лету. Кремль еще не добился своего, считают в ТКГ.