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15 февраля 2021, 09:41 134

В ТГК ожидают обострения на Донбассе ближе к лету

15 февраля 2021, 09:41 134
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Кремль еще не добился своего, считают в ТКГ
Кремль еще не добился своего, считают в ТКГ
Фото: из открытых источников
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Новое обострение на Донбассе неизбежно. Такого мнения придерживается советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Я считаю, что оно (обострение ситуации на Донбассе - ред.) не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", - сказал он.

Арестович напомнил, что Кремль пока не добился своего на востоке Украины.

"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.

По словам советника украинской делегации в ТКГ, переговоры по Донбассу идут очень вяло.

"Минский процесс и Нормандский формат если не в тупике находятся, то движутся еле-еле, не в стратегической части, а, скорее, тактической. Режим прекращения огня, какой бы он ни был, подвешен на волоске сейчас. Два или три пункта, которые были приняты в Париже как продолжение Минского процесса, были выполнены. Ни Российская Федерация, ни мы не вышли из этих переговоров, мы их продолжаем, что тоже само по себе является достижением", - отмечает он.

Арестович считает, что Россия уже приняла решение насчет Донбасса.

Глядя на то, как россияне натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит Борреля, который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, - видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. Мы знаем все средства, которые они использовали за 6 лет, надо придумывать что-то новое", - сказал он.

Напомним, 14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Донбасс РФ ТКГ война смерть переговоры

 
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