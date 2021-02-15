Кравчук сделал громкое заявление о решении конфликта на Донбассе

Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе

Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе

Фото из открытых источников

Договориться с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе "практически невозможно".

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30", передает RegioNews. "Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, — практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", — сказал Кравчук. По его словам, недавно он принимал участие в эфире российского "Первого канала", во время которого главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории в Россию. "Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", — подчеркнул Кравчук. Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться. Напомним, ранее Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на референдум.

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