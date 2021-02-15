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15 февраля 2021, 17:39 6

Кравчук сделал громкое заявление о решении конфликта на Донбассе

15 февраля 2021, 17:39 6
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Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе
Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе
Фото из открытых источников
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Договориться с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе "практически невозможно".

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, — практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", — сказал Кравчук.

По его словам, недавно он принимал участие в эфире российского "Первого канала", во время которого главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории в Россию.

"Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", — подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на референдум.

Донбасс Украина война ТКГ Леонид Кравчук

 
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