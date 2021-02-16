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16 февраля 2021, 17:44 3

На Луганщине СБУ перекрыла канал поставки продукции с оккупированных территорий

16 февраля 2021, 17:44 3
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Правоохранители провели обыски в трех областях и Киеве
Фото: из открытых источников
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В Луганской области работники налоговой службы и СБУ обнаружили и заблокировали масштабную схему поставки продукции с временно оккупированных территорий на сумму более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы, передает RegioNews.

По данным следствия, транзит продукции через территорию России на украинские промышленные предприятия организовала группа предпринимателей.

Дельцы течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров из производственных мощностей, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины. Продукцию переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Российской Федерации осуществлялась подмена таможенных документов, затем товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.

Полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований", - добавили в налоговой службе.

Правоохранители провели обыски в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и г.. Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме.

Были изъяты доказательства преступной деятельности, 2,5 миллиона гривен наличными и контрафактная продукция почти 10 миллионов гривен. По указанным материалам открыто уголовное производство.

Напомним, в Николаеве у "смотрящего" за микрорайоном изъяли наркотиков на миллион и оружие.

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