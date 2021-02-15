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15 февраля 2021, 18:47 3

Вопрос о многочисленных нарушениях режима "тишины" вооруженными формированиями РФ отдельно рассмотрят на ТКГ

15 февраля 2021, 18:47 3
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Украинская делегация в ТКГ обнародовала повестку дня совместного заседания
Украинская делегация в ТКГ обнародовала повестку дня совместного заседания
Фото из открытых источников
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В ТКГ будут обсуждать Минские соглашения и восстановления социально-экономических связей через линию разграничения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную Facebook-страницу украинской делегации в ТКГ.

В среду, 17 февраля, состоится совместное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будет обсуждаться имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита, а также восстановления социально-экономических связей через линию разграничения.

В повестку дня входят вопросы обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, возобновления работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций, а также продолжение разработки плана совместных шагов.

Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, - говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, во вторник, 16 февраля, состоятся видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

Как сообщалось сегодня, Кравчук сделал громкое заявление о разрешении конфликта на Донбассе. Он сказал, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе.

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