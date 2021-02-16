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16 февраля 2021, 11:29 464

В Одесской области поймали командира диверсионной группы террористов "ЛНР"

16 февраля 2021, 11:29 464
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Он принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС
Он принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС
Фото: СБУ
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В Одесской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ "ЛНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" как командир разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленник был задержан после прибытия на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач в отношении украинских военных объектов", - говорится в сообщении.

В настоящее время гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Запорожье поймали агитаторов, которые хотели возродить СССР.

боевики Донбасс ООС АТО СБУ террорист

 
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