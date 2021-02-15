09:10  15 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
10:01  15 февраля
В Украине из-за непогоды ограничено движение грузовиков в четырех областях - ГСЧС
18:02  15 февраля
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину", потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2021, 18:59 937

Подрыв одного из главарей "народной милиции" "ДНР": стало известно о его состоянии

15 февраля 2021, 18:59 937
Читайте також українською мовою
Вместе с ним в авто была его дочь, она также пострадала
Вместе с ним в авто была его дочь, она также пострадала
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Так называемый "командир 1-го батальона народной милиции ДНР" Сергей Попов ("Длинный") сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила главный врач горловской городской больницы № 2 Нелли Якуненко, передает RegioNews со ссылкой на DonPress.

Комментируя состояние пострадавшего от подрыва авто террориста, она отметила: "Было кровотечение, открытый перелом правого бедра, травматический шок. На данный момент уже проведены все необходимые операционные вмешательства. Наложили аппарат Елизарова. Сосуды и нервы не повреждены. Находится сейчас в реанимации под наблюдением, под анестезией. Принимаются все меры".

Напомним, в оккупированной Горловке взорвали одного из главарей "народной милиции" "ДНР".

Донбасс Украина война больницы ранение

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua