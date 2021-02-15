Подрыв одного из главарей "народной милиции" "ДНР": стало известно о его состоянии

Вместе с ним в авто была его дочь, она также пострадала

Вместе с ним в авто была его дочь, она также пострадала

Фото из открытых источников

Так называемый "командир 1-го батальона народной милиции ДНР" Сергей Попов ("Длинный") сейчас находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила главный врач горловской городской больницы № 2 Нелли Якуненко, передает RegioNews со ссылкой на DonPress. Комментируя состояние пострадавшего от подрыва авто террориста, она отметила: "Было кровотечение, открытый перелом правого бедра, травматический шок. На данный момент уже проведены все необходимые операционные вмешательства. Наложили аппарат Елизарова. Сосуды и нервы не повреждены. Находится сейчас в реанимации под наблюдением, под анестезией. Принимаются все меры". Напомним, в оккупированной Горловке взорвали одного из главарей "народной милиции" "ДНР".

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