Подрыв одного из главарей "народной милиции" "ДНР": стало известно о его состоянии
Вместе с ним в авто была его дочь, она также пострадала
Вместе с ним в авто была его дочь, она также пострадала
Так называемый "командир 1-го батальона народной милиции ДНР" Сергей Попов ("Длинный") сейчас находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила главный врач горловской городской больницы № 2 Нелли Якуненко, передает RegioNews со ссылкой на DonPress.
Комментируя состояние пострадавшего от подрыва авто террориста, она отметила: "Было кровотечение, открытый перелом правого бедра, травматический шок. На данный момент уже проведены все необходимые операционные вмешательства. Наложили аппарат Елизарова. Сосуды и нервы не повреждены. Находится сейчас в реанимации под наблюдением, под анестезией. Принимаются все меры".
Напомним, в оккупированной Горловке взорвали одного из главарей "народной милиции" "ДНР".
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