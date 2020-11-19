Зеленский пообещал послам Большой семерки, что Сытник останется директором НАБУ

В то же время Президент отметил, что решение КСУ не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно.

В то же время Президент отметил, что решение КСУ не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно.

Фото Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником несмотря на решение Конституционного суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента. Сегодня на видеовстрече с послами G7 Президент подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора. И заверил, что действующий директор НАБУ останется при власти. Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на посту, - сказал Президент. Сам Артем Сытник отметил, что полностью согласен с позицией главы государства и Офиса президента относительно отсутствия факторов, которые критически влияют на работу органа. И что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. Отмечается, что одновременно НАБУ совместно с властями будет разрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем. Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский представил послам стран "Большой семерки" пути урегулирования конституционного кризиса.

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