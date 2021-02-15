В Кабмине согласовали законопроект, с помощью которого могут сместить главу НАБУ Сытника - ЦПК

Предложенный законопроект позволит президенту выбрать нового директора бюро "под себя", считают в ЦПК

Предложенный законопроект позволит президенту выбрать нового директора бюро "под себя", считают в ЦПК

Фото: из открытых источников

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины, правительство согласовало законопроект, благодаря которому становится возможным снять с должности руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Шабунина.

Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ. Соответствующую правку (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров добавили к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ", - отметил он.

Глава ЦПК также добавил, что предложенная в законопроекте процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему Директора, поскольку конкурсная комиссия состоит из 3-х членов от СНБО, 6 от КМУ (из них 3 международные эксперта).

"По нашей информации, увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19. Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214), которая ОБЯЗЫВАЕТ НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении", - отметил Шабунин.

Ранее сообщалось, что генпрокурор отменила допрос Сытника и других работников НАБУ в деле Татарова.

Как сообщалось, на указание ОАСК Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника в Минюсте заявили, что не могут выполнить решение ОАСК относительно увольнения Сытника.

Также в НАБУ заявили, что решение ОАСК об увольнении Сытника "абсурдное”.