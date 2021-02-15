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15 февраля 2021, 17:48 55

Фигурантка дела Шеремета будет баллотироваться в Раду в Донецкой области

15 февраля 2021, 17:48 55
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На 50 округе выборы состоятся 28 марта
На 50 округе выборы состоятся 28 марта
Фото: из открытых источников
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Волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко, которую обвиняют в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться на довыборах в парламент в округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", передает RegioNews.

Известно, что Юлию Кузьменко выдвинули кандидатом в депутаты на съезде "в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций".

Кроме Кузьменко, в Раду там будет баллотироваться глава Покровской РГА Андрей Бондаренко от "Слуги народа".

Округ №50 в Донецкой области охватывает города Покровск, Мирноград и Доброполье. Выборы там состоятся после досрочного прекращения Радой полномочий нардепа Руслана Требушкина, который был избран мэром города Покровск.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Также сообщалось, что ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

выборы Юлия Кузьменко Донецкая область Кандидат Дело Шеремета

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