Фигурантка дела Шеремета будет баллотироваться в Раду в Донецкой области
Волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко, которую обвиняют в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться на довыборах в парламент в округе №50 в Донецкой области.
Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", передает RegioNews.
Известно, что Юлию Кузьменко выдвинули кандидатом в депутаты на съезде "в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций".
Кроме Кузьменко, в Раду там будет баллотироваться глава Покровской РГА Андрей Бондаренко от "Слуги народа".
Округ №50 в Донецкой области охватывает города Покровск, Мирноград и Доброполье. Выборы там состоятся после досрочного прекращения Радой полномочий нардепа Руслана Требушкина, который был избран мэром города Покровск.
Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.
Также сообщалось, что ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.
Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.