Зеленский по прежнему лидирует среди президентов: опубликован новый рейтинг

На втором месте пребывает пятый президент Петр Порошенко

На втором месте пребывает пятый президент Петр Порошенко

Фото: из открытых источников

В случае проведения президентских выборов в феврале 2021 года, больше всего голосов бы получил действующий президент Владимир Зеленский.

Как передает RegioNews, об этом говорится в исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии.

Так, за Зеленского проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором. Далее идут Петр Порошенко - 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился, Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5% и Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%).

Кроме того, в список включены Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов.

Ранее сообщалось, что решение Зеленского о закрытии телеканалов поддерживают не менее 35% украинцев - КМИС.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа". Также рейтинг доверия Разумкова больше, чем у Зеленского.

Президентский рейтинг: почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента.