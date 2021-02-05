Довыборы в Раду: ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях

Комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля

Комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля

Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и образовала окружные избирательные комиссии в одномандатных избирательных округах №50 и №87 в Донецкой и Ивано-Франковской областях. Промежуточные выборы народных депутатов там должны состояться 28 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Всего в состав ОИК ОВО №50 подано 20 кандидатур (среди которых 5 для обязательного включения от политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва), а в состав ОИК ОВО № 87 - 19 кандидатур (4 из них - для обязательного включения)", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что в составе окружной избирательной комиссии может быть максимально 18 человек, поэтому Комиссия провела жеребьевку, по результатам которой в состав ОИК № 50 определили 13 кандидатур, а в ОИК №87 определили 14 кандидатур.

Таким образом, ЦИК образовала соответствующие окружные избирательные комиссии в количестве 18 человек каждая. До понедельника эти комиссии должны провести первое заседание.

Напомним, ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.