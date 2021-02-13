Коронавирус: в Украине более 5 тыс. новых заболевших и почти 2 тыс. госпитализированных
По состоянию на утро 13 февраля выявлены еще 5 182 случая коронавируса в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.
Об этом Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Сообщается, что среди больных 330 детей и 226 медиков. Также зафиксировано 111 летальных случаев.
За минувшие сутки выздоровели 6 144 лица, лаборатории провели 40 806 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25 059, методом ИФА - 15 747).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
5 182 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Friday, February 12, 2021
Напомним, 11 февраля с коронавирусом госпитализировали две тысячи человек.