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Коронавирус: в Украине более 5 тыс. новых заболевших и почти 2 тыс. госпитализированных
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13 февраля 2021, 10:42 172

Коронавирус: в Украине более 5 тыс. новых заболевших и почти 2 тыс. госпитализированных

13 февраля 2021, 10:42 172
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Также зафиксировано 111 летальных случаев
Также зафиксировано 111 летальных случаев
Фото из открытых источников
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По состоянию на утро 13 февраля выявлены еще 5 182 случая коронавируса в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.

Об этом Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Сообщается, что среди больных 330 детей и 226 медиков. Также зафиксировано 111 летальных случаев.

За минувшие сутки выздоровели 6 144 лица, лаборатории провели 40 806 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25 059, методом ИФА - 15 747).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

5 182 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Friday, February 12, 2021

Напомним, 11 февраля с коронавирусом госпитализировали две тысячи человек.

коронавирус Украина министр Минздрав Министерство

 
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