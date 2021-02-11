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11 февраля 2021, 18:18 6

Зеленский побывал на передовой в зоне ООС и вручил военным государственные награды

11 февраля 2021, 18:18 6
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Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения
Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на линии соприкосновения в зоне ответственности 503-го отдельного батальона морской пехоты и пообщался с военными.

Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - сказал президент.

Зеленский также передал военным ценные подарки и вручил государственные награды.

В свою очередь, военнослужащие подарили президенту памятный значок - коин в знак того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

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Напомним, 11 февраля Зеленский поехал на Донбасс с послами G7, сообщалось, что глава государства ознакомится с ситуацией на передовой.

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