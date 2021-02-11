Зеленский побывал на передовой в зоне ООС и вручил военным государственные награды

Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения

Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на линии соприкосновения в зоне ответственности 503-го отдельного батальона морской пехоты и пообщался с военными.

Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - сказал президент.

Зеленский также передал военным ценные подарки и вручил государственные награды.

В свою очередь, военнослужащие подарили президенту памятный значок - коин в знак того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Напомним, 11 февраля Зеленский поехал на Донбасс с послами G7, сообщалось, что глава государства ознакомится с ситуацией на передовой.