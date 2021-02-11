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11 февраля 2021, 19:30 5

Президент назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными

11 февраля 2021, 19:30 5
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Украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России
Украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обменов пленными, которые не были договорены с властями Украины. По его словам, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

Как пишет RegioNews, об этом шла речь во время пресс-конференции президента на Донбассе, которую транслировал канал "Украина 24".

Как отметил глава государства, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными. Формат обмена был разработан Трехсторонней контактной группой в Минске.

"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующим форматом, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста в наших в'заключенных на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - пояснил он.

Напомним, 16 января боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных.

Впоследствии омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.

Донбасс Россия Украина война президент

 
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