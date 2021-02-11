Президент назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными

Украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России

Украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России

Офис президента

Президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обменов пленными, которые не были договорены с властями Украины. По его словам, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

Как пишет RegioNews, об этом шла речь во время пресс-конференции президента на Донбассе, которую транслировал канал "Украина 24".

Как отметил глава государства, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными. Формат обмена был разработан Трехсторонней контактной группой в Минске.

"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующим форматом, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста в наших в'заключенных на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - пояснил он.

Напомним, 16 января боевики сообщили об односторонней передаче Украине пленных.

Впоследствии омбудсмен Денисова сообщила, что процесс обмена пленными на Донбассе заморожен.