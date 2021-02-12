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12 февраля 2021, 11:44 185

В МВД хотят ужесточить наказание для пьяных водителей

12 февраля 2021, 11:44 185
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МВД предлагает добавить новую меру наказания за вождение в нетрезвом виде
МВД предлагает добавить новую меру наказания за вождение в нетрезвом виде
Фото: сайт МВД
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Министерство внутренних дел предлагает добавить в законодательство новую меру наказания за вождение в нетрезвом виде.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

"В прошлом году 129 340 раз украинские водители садились за руль пьяными, это было установлено патрульной полицией. Сколько миллионов раз украинские водители садились за руль в нетрезвом состоянии, а мы этого не смогли заметить? Кто-то тихонько проехал домой пьяным. Из этих 129 340 человек наиболее брутальными негодяями было еще 9 456 — это люди, которые сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. И после того, как их поймали, еще 7 904 человека сели за руль в нетрезвом состоянии в третий раз", — привел статистику Геращенко.

По его словам, МВД предлагает добавить новую меру наказания за вождение в нетрезвом виде.

"Законопроект 2695, который будет рассматриваться во вторник, поставит точку в этом вопросе. Дело в том, что сейчас достаточно большой штраф: 10 200 грн, повторно — 20400 грн. Но это не останавливает негодяев, они снова и снова садятся за руль в нетрезвом состоянии. Мы предложили в законопроекте, чтобы за повторность был административный арест. Судья сможет взять такого человека и сказать: нет, друг, ты не будешь ездить пьяным, если ты второй, третий раз садишься, у тебя будет возможность сесть на 10 суток и подумать", — сказал Антон Геращенко.

Напомним, что МВД будет четко выполнять решение СНБО о санкциях против телеканалов.

Украина полиция МВД штраф наказание

 
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