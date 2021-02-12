Глава ВР Разумков подписал закон о Бюро экономической безопасности

Он передал документ на подпись президенту

Он передал документ на подпись президенту

Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" (№3087-д) и передал его на подпись президенту.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады пишет RegioNews.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон о Бюро экономической безопасности Украины (проект №3087-д)", - говорится в сообщении.

Документом предполагается, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства.

Законом определяются задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.