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12 февраля 2021, 15:50 9

Глава ВР Разумков подписал закон о Бюро экономической безопасности

12 февраля 2021, 15:50 9
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Он передал документ на подпись президенту
Он передал документ на подпись президенту
Фото: УНИАН
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" (№3087-д) и передал его на подпись президенту.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады пишет RegioNews.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон о Бюро экономической безопасности Украины (проект №3087-д)", - говорится в сообщении.

Документом предполагается, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства.

Законом определяются задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.

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