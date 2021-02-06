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06 февраля 2021, 10:44 304

"Секретные материалы" Авакова: министр заявил, что фигуранты санкций СНБО поставляли топливо в ОРДЛО

06 февраля 2021, 10:44 304
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Это позволяло им финансировать деятельность "пропагандистских каналов"
Фото: из открытых источников
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что видел некие "секретные материалы", о которых не может говорить и согласно которым, фигуранты недавно введенных санкций СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает RegioNews, об этом министр Аваков заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (сотрудникам санкционных телеканалов – ред.) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины", - отметил он.

Как отметил министр, за этими материалами становится понятно, что ряд граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации и этими деньгами, в том числе финансируют пропагандистскую деятельность.

У нас есть основания считать, что ряд фигурантов имели (отношение к поставкам топлива боевикам - ред.)", - добавил министр.

Кроме того, Аваков добавил, что в таком случае Украина имеет право защищаться с помощью введения санкций. Последние не отменяют уголовный процесс и судебное разбирательство.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

3 февраля в Минкульте заявили, что будут просить YouTube заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

МВД ОРДЛО боевики санкции СНБО

 
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