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12 февраля 2021, 10:03 4

В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях

12 февраля 2021, 10:03 4
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Ограничено движение грузовиков в Волынской и Львовской областях
Ограничено движение грузовиков в Волынской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине через мокрый снег, дождь и порывы ветра остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Львовская - 38, Одесская - 15, Сумская - 15, Киевская - 7, Запорожская - 7 и Закарпатская - 4”, - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что пока остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Львовской областей.

Напомним, ранее в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

снег дороги электричество спасатели ГСЧС область

 
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