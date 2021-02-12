В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях

Ограничено движение грузовиков в Волынской и Львовской областях

Ограничено движение грузовиков в Волынской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине через мокрый снег, дождь и порывы ветра остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Львовская - 38, Одесская - 15, Сумская - 15, Киевская - 7, Запорожская - 7 и Закарпатская - 4”, - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что пока остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Львовской областей.

Напомним, ранее в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.