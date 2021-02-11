Ограничение на движение грузовиков отменили еще в трех областях и в одной ввели

11 февраля ограничения для крупногабаритного транспорта были введены в восьми регионах

11 февраля ограничения для крупногабаритного транспорта были введены в восьми регионах

Фото: из открытых источников

Во Львовской, Закарпатской и Полтавской областях были отменены ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает RegioNews.

В то же время, ограничение на движение грузовиков ввели на ряде дорог в Волынской области. Оно продолжает действовать в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Также известно, что Международный аэропорт "Львов" возобновил свою работу, утром его закрыли из-за сложных погодных условий. Сейчас аэропорт обслуживает рейсы на прилет и отлет.

12-14 февраля в большинстве регионов Украины ожидают значительное выпадение снега, метели и мороз, на дорогах - гололедица.

Напомним, 11 февраля в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

Позже стало известно, что на Тернопольщине восстановили движение грузовиков по трассам государственного значения.