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11 февраля 2021, 21:55 6

Ограничение на движение грузовиков отменили еще в трех областях и в одной ввели

11 февраля 2021, 21:55 6
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Фото: из открытых источников
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Во Львовской, Закарпатской и Полтавской областях были отменены ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает RegioNews.

В то же время, ограничение на движение грузовиков ввели на ряде дорог в Волынской области. Оно продолжает действовать в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Также известно, что Международный аэропорт "Львов" возобновил свою работу, утром его закрыли из-за сложных погодных условий. Сейчас аэропорт обслуживает рейсы на прилет и отлет.

12-14 февраля в большинстве регионов Украины ожидают значительное выпадение снега, метели и мороз, на дорогах - гололедица.

Напомним, 11 февраля в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

Позже стало известно, что на Тернопольщине восстановили движение грузовиков по трассам государственного значения.

непогода транспорт снег дороги Укравтодор Ограничение

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