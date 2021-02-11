Ограничение на движение грузовиков отменили еще в трех областях и в одной ввели
Во Львовской, Закарпатской и Полтавской областях были отменены ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает RegioNews.
В то же время, ограничение на движение грузовиков ввели на ряде дорог в Волынской области. Оно продолжает действовать в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Также известно, что Международный аэропорт "Львов" возобновил свою работу, утром его закрыли из-за сложных погодных условий. Сейчас аэропорт обслуживает рейсы на прилет и отлет.
12-14 февраля в большинстве регионов Украины ожидают значительное выпадение снега, метели и мороз, на дорогах - гололедица.
Напомним, 11 февраля в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.
Позже стало известно, что на Тернопольщине восстановили движение грузовиков по трассам государственного значения.