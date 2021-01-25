09:10  25 января
В Украине впервые за четыре месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже трех тысяч
09:29  25 января
Повторные выборы в Конотопе: явка составила почти 31% – "Честно"
08:11  25 января
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 января 2021, 11:41 429

В Одессе моряки вышли на акцию протеста: перекрыли трассу на Киев (ВИДЕО)

25 января 2021, 11:41 429
Читайте також українською мовою
Протестуют против тотальных взяток за прохождение экзаменов
Протестуют против тотальных взяток за прохождение экзаменов
Фото: PavlovskyNews
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 25 января, в Одессе и в нескольких городах Украины проходят протесты моряков против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам моряков, каждые 5 лет они должны обновлять сертификаты или повышать квалификацию, однако самостоятельно сдать тесты нереально и приходится платить взятку $3-8 тысяч. В противном случае тебя просто не пустят в рейс.

Протестующие требуют адаптировать сертификацию под международные стандарты. То есть минимизировать человеческий фактор, чтобы покончить с коррупцией.

Участники акции отметили, что министр инфраструктуры Владислав Криклий давно обещал им сделать это, но все так и осталось на словах.

Люди ходят по пешеходному переходу назад-вперед, поэтому формально законодательства не нарушают. Они требуют, чтобы на ситуацию с коррупцией при дипломировании моряков отреагировал президент, у которого сегодня день рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас автомобили могут проехать только по одной полосе по каждому из направлений. Полиция не позволила перекрыть дорогу полностью. Из-за этого у них с протестующими произошло несколько перепалок.

Организаторы сообщают, что в каждом городе выйдут протестовать 150-200 человек.

Напомним, в столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале.

протесты президент коррупция диплом моряки
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »