В Одессе моряки вышли на акцию протеста: перекрыли трассу на Киев (ВИДЕО)

Протестуют против тотальных взяток за прохождение экзаменов

Протестуют против тотальных взяток за прохождение экзаменов

Фото: PavlovskyNews

Сегодня, 25 января, в Одессе и в нескольких городах Украины проходят протесты моряков против коррупции в сфере дипломирования работников морского транспорта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам моряков, каждые 5 лет они должны обновлять сертификаты или повышать квалификацию, однако самостоятельно сдать тесты нереально и приходится платить взятку $3-8 тысяч. В противном случае тебя просто не пустят в рейс.

Протестующие требуют адаптировать сертификацию под международные стандарты. То есть минимизировать человеческий фактор, чтобы покончить с коррупцией.

Участники акции отметили, что министр инфраструктуры Владислав Криклий давно обещал им сделать это, но все так и осталось на словах.

Люди ходят по пешеходному переходу назад-вперед, поэтому формально законодательства не нарушают. Они требуют, чтобы на ситуацию с коррупцией при дипломировании моряков отреагировал президент, у которого сегодня день рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас автомобили могут проехать только по одной полосе по каждому из направлений. Полиция не позволила перекрыть дорогу полностью. Из-за этого у них с протестующими произошло несколько перепалок.

Организаторы сообщают, что в каждом городе выйдут протестовать 150-200 человек.

Напомним, в столице полиция усилила дежурство из-за протестов в правительственном квартале.