На Донбассе боевики убили нашего защитника
Это произошло в 9:30 утра под Горловкой
Это произошло в 9:30 утра под Горловкой
В четверг, 11 февраля, около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, вследствие чего он умер.
Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram пишет RegioNews.
"Несмотря на оказанную помощь, он скончался в ходе эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, который погиб за Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 февраля на Донбассе были ранены еще одного военнослужащего ООС.
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