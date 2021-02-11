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На Донбассе боевики убили нашего защитника
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11 февраля 2021, 11:59 180

На Донбассе боевики убили нашего защитника

11 февраля 2021, 11:59 180
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Это произошло в 9:30 утра под Горловкой
Это произошло в 9:30 утра под Горловкой
Фото из открытых источников
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В четверг, 11 февраля, около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, вследствие чего он умер.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram пишет RegioNews.

"Несмотря на оказанную помощь, он скончался в ходе эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, который погиб за Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля на Донбассе были ранены еще одного военнослужащего ООС.

Донбасс Украина обстрел военная техника смерти

 
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