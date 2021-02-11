На Донбассе боевики убили нашего защитника

Это произошло в 9:30 утра под Горловкой

Это произошло в 9:30 утра под Горловкой

Фото из открытых источников

В четверг, 11 февраля, около 9:30 утра под Горловкой снайпер ВС РФ тяжело ранил бойца ВСУ, вследствие чего он умер.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в Telegram пишет RegioNews. "Несмотря на оказанную помощь, он скончался в ходе эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, который погиб за Украину", - говорится в сообщении. Напомним, 8 февраля на Донбассе были ранены еще одного военнослужащего ООС.

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