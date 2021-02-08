На каждый выстрел надо отвечать зеркально: Кравчук об обострении на Донбассе

Боевики нарушают все возможные и невозможные договоренности, считает глава ТКГ

Боевики нарушают все возможные и невозможные договоренности, считает глава ТКГ

Фото: из открытых источников

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в случае вражеских обстрелов на Донбассе украинские военные должны действовать зеркально, то есть на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - заявил Кравчук.

По его словам, не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят.

Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - подчеркнул он.

По мнению Кравчука, лучшей реакцией на постоянные обвинения РФ в якобы нарушении Украиной Минских соглашений было бы вышвырнуть Россию с оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС.