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05 февраля 2021, 13:32 193

Экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников

05 февраля 2021, 13:32 193
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СБУ разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ
СБУ разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ
Фото: из открытых источников
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории 5 областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники установили, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задачи кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Русские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди служащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Силами специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов различного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и прочее.

Сейчас в отношении разоблаченных агентов осуществляются процессуальные мероприятия по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, в Запорожье поймали агитаторов, которые хотели возродить СССР.

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