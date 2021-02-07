Саммит лидеров Нормандской четверки блокирует Россия - Кулеба

Россия считает, что сейчас нет предмета для переговоров лидеров Нормандской четверки

Россия считает, что сейчас нет предмета для переговоров лидеров Нормандской четверки

Фото из открытых источников

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Анн Линде (председатель ОБСЕ – ред.) констатировала уже общепризнанный факт о том, что Украина выполнила все то, о чем договаривались лидеры на Нормандском саммите в Париже в 2019 году. Это не было просто. Это требовало политической воли президента, правительства. Но мы сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны – ноль. Даже такой простой вопрос, как доступ Красного Креста свободный и беспрепятственный, не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, что Россия ничего не сделала", - рассказал Кулеба.

Глава украинского МИД также сообщил, что Россия не считает нужным встречаться лидерам Нормандской четверки.

Следующий шаг. Должны собраться лидеры на очередной саммит. Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-то стратегических решениях. Мы толкаем процесс до этой встречи. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся, - подчеркнул Кулеба.

Напомним, у Зеленского заявили, что Украина за год выполнила все условия, предусмотренные встречей "нормандских" лидеров.

Позже глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что сейчас нет предпосылок для проведения "нормандского саммита" в 2021 году, поскольку Россия не выполняет своих обязательств.