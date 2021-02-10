Самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине
Компания Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине вакцины от COVID-19 несмотря на то, что НАБУ открыло уголовное производство и проверяет обстоятельства закупки на предмет злоупотреблений.
Об этом сообщает RegioNews.
Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательства для экстренного медицинского применения, сообщается на сайте Минзрава.
В Минздраве утверждают, что разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.
В конце декабря 2020 года Министерство здравоохранения через свое предприятие "Медицинские закупки Украины", которое было определено оператором вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac, - говорится в сообщении Минздрава.
Как сообщалось ранее, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.