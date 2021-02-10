Самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине

О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава

О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава

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Компания Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине вакцины от COVID-19 несмотря на то, что НАБУ открыло уголовное производство и проверяет обстоятельства закупки на предмет злоупотреблений.

Об этом сообщает RegioNews.

Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательства для экстренного медицинского применения, сообщается на сайте Минзрава.

В Минздраве утверждают, что разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

В конце декабря 2020 года Министерство здравоохранения через свое предприятие "Медицинские закупки Украины", которое было определено оператором вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac, - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщалось ранее, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.