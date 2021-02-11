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11 февраля 2021, 14:09 295

На Черниговщине разоблачили группу чиновников, которые незаконно легализовали иностранцев

11 февраля 2021, 14:09 295
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В состав преступной группы входили чиновники областного Управления Государственной миграционной службы
В состав преступной группы входили чиновники областного Управления Государственной миграционной службы
Фото: СБУ
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На Черниговщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, которые занимались незаконной легализацией иностранцев. "Клиенты" - выходцы из стран так называемого "миграционного риска" и страны-агрессора.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В состав преступной группы входили бывшие и действующие чиновники областного Управления Государственной миграционной службы, органов юстиции и регистрации места жительства, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, одного из бюро переводов", - говорится в сообщении.

Фигуранты наладили схему оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признания отцовства.

Злоумышленники за разные суммы систематически подделывали необходимые документы и вносили недостоверные сведения в государственные электронные информационные ресурсы. Это становилось основанием для оформления документов на право пребывания в Украине выходцам из стран Ближнего Востока и РФ.

При этом, часть иностранцев оформила документы даже не находясь в нашей стране. Однако, с полученными подделками они могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, а также выезжать в страны ЕС.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в двух регионах СБУ разоблачила коррупционные схемы в подразделениях Государственной исполнительной службы.

СБУ чиновники иностранцы миграционная служба уголовное дело коррупция

 
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