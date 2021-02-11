Замдиректору "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей

Чиновник обещал фермерам в содействии в получении участков площадью 2000 га

Чиновник обещал фермерам в содействии в получении участков площадью 2000 га

Фото: Нацполиция

Полицейские сообщили о подозрении одному из заместителей директора "Украэроруха". Мужчина построил мошенническую схему, требуя от предпринимателей $100 тысяч за разрешение на пользование 2 000 га земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что в течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, которые расположены на территории области и принадлежащих одному из государственных предприятий, для обработки и посадки сельскохозяйственных культур.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины прямо в вагоне поезда "Интерсити" – на нем задержанный направлялся в Харьков. Там он должен был получить часть ранее оговоренной суммы - $70 тысяч в одном из пунктов сети обмена валют.

Накануне чиновник договорился о передаче упомянутой суммы средств через пункт обмена валют этой же сети в Киеве - там правоохранители обнаружили и изъяли $70 тысяч", - сообщили в полиции.

В настоящее время заместителю директора ГП "Украэрорух" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось ранее, на Буковине ГБР задержало главного лесовода Закарпатья Виктора Яковца. Чиновник организовал коррупционную схему на аукционе по продаже леса.