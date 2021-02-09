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09 февраля 2021, 14:34 7

В Киеве из-за пожара в детском саду эвакуированы 124 ребенка

09 февраля 2021, 14:34 7
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Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами
Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами
Фото: Нацполиция
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В Киеве в детском саду, на вул. Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе, произошел пожар. Спасатели эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

По прибытию спасателей было установлено, что в медицинском кабинете на 1-этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом садика при помощи огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.

Эвакуированных детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь из-за проветривания помещений в садике было холодно", - говорится в сообщении.

Кроме того, огнеборцы помогли работникам заведения с транспортировкой пищи в автобусы. Погибших и травмированных нет. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебного заведения.

Напомним, 8 февраля в Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть жертвы.

детский сад огонь спасатели ГСЧС дети

 
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