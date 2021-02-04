"Министр разгрома" Чернышев сохраняет влияние на руководство Киевской области - депутат

К орбите его влияния относят председателя Киевской ОГА Василия Володина и главу облсовета Александра Склярова

К орбите его влияния относят председателя Киевской ОГА Василия Володина и главу облсовета Александра Склярова

Фото: из открытых источников

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, который ранее возглавлял Киевскую ОГА, оставил в области свою команду, и люди из его окружения сейчас возглавляют облгосадминистрацию и Киевский областной совет.

Об этом в интервью для RegioNews рассказала депутат Киевского областного совета 8-го созыва от "Європейської солідарності" Татьяна Семенова.

Отвечая на вопрос, действительно ли министр развития общин и территорий Алексей Чернышев еще имеет большое влияние и в ОГА, и в Киевском облсовете, Семенова отметила, что он оставил в области свою команду.

Ни для кого не секрет, что когда Алексей Чернышев шел на должность министра, он оставил здесь свою команду. И Скляров (Александр Скляров - председатель Киевского облсовета - ред.), и нынешний глава облгосадминистрации Василий Володин - это люди из команды Чернышева", - сказала Семенова.

Она предположила, что вероятно, у них есть какое-то общение, а значит и есть влияние Алексея Чернышева.

Но я не думаю, что "министр разгрома", как его называют в народе, советовал бы поступать так, как сейчас совершает Скляров, что ведет себя как человек, который имеет две лопаты в руках - и обеими копает себе глубокую яму", - добавила Татьяна Семенова.

Напомним, в своем интервью Татьяна Семенова рассказала, что Александр Дубинский имеет влияние на "Слуг народа" в Киевском облсовете.

Также она сообщила, что Александр Скляров дестабилизирует ситуацию в Киевском облсовете.

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