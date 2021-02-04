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04 февраля 2021, 16:58 175

Рада приняла закон о дистанционной работе украинцев: что изменится

04 февраля 2021, 16:58 175
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Закон разграничивает понятия надомного труда и дистанционного труда
Закон разграничивает понятия надомного труда и дистанционного труда
Фото из открытых источников
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Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект, который урегулирует положение о дистанционной работе украинцев. Речь идет о проекте закона №4051.

Как пишет RegioNews, за документ проголосовали 322 депутата.

Закон разграничивает понятие надомного труда и дистанционного труда.

Дистанционную работу сотрудник выполняет вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Надомная же работа выполняется по месту жительства сотрудника или в других заранее выбранных им помещениях.

Работодателю предоставили право при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или другом месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (для надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Закон разрешил работнику ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Он также может дистанционно ознакомиться с требованиями по охране труда с помощью видеосвязи.

Документ позволил работнику сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

Работник, согласно закону, может требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.

Напомним, что соответствующий документ в первом чтении парламент принял 3 ноября 2020 года.

Украина закон Верховная Рада работа парламент

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